Захарова: ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военнопленных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ООН "прячутся за общими фразами" в оценке ситуации с расстрелом российских военнопленных.

В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание, что заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак на вопрос о реакции на видео расправы над российскими пленными заявил, что в ООН "обеспокоены любыми нарушениями прав человека вне зависимости от того, кто их совершает".

"Посмотрите, например, по событиям в Буче они были более чем многословны, конкретны и инициативны. В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии", - заявила Захарова.

Она предложила представителям секретариата ООН либо заявить, что они выступают "за все хорошее против всего плохого", либо начать подходить к оценкам событий "объективно и беспристрастно".

Ранее в социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

В Кремле заявили, что Россия будет сама заниматься поисками убийц российских военнопленных. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они должны быть найдены и наказаны.