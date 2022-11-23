23 Ноября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Власти Югры поддержат жителей, вернувшихся в округ с СВО

Власти Югры окажут комплексную поддержку жителям округа, которые вернутся в регион после СВО. Об этом губернатор Наталья Комарова заявила сегодня во время пресс-конференции.

"Поддерживаю вас в постановке задачи. Это надо делать. Обратите внимание на решение правительства округа, комплексно сопровождающее тех, кто вернутся, а также их семьи. По запросу будет оказана медпомощь, помощь психологов в социализации и реабилитации. Кто-то будет ранен, там – особенная технология сопровождения", - сказала Комарова.

Речь пойдет также о трудоустройстве тех, кто вернется в округ. Есть неожиданные потребности, на которые надо ответить. Власти создадут "максимально безболезненные" условия для возвращения.

Теги: Мобилизованные, Наталья Комароваа



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