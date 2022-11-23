Власти Югры поддержат жителей, вернувшихся в округ с СВО

Власти Югры окажут комплексную поддержку жителям округа, которые вернутся в регион после СВО. Об этом губернатор Наталья Комарова заявила сегодня во время пресс-конференции.

"Поддерживаю вас в постановке задачи. Это надо делать. Обратите внимание на решение правительства округа, комплексно сопровождающее тех, кто вернутся, а также их семьи. По запросу будет оказана медпомощь, помощь психологов в социализации и реабилитации. Кто-то будет ранен, там – особенная технология сопровождения", - сказала Комарова.

Речь пойдет также о трудоустройстве тех, кто вернется в округ. Есть неожиданные потребности, на которые надо ответить. Власти создадут "максимально безболезненные" условия для возвращения.