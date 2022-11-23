В России почти на треть выросло число преступлений с использованием оружия и взрывных устройств

В России с начала года почти на треть выросло число преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывных устройств. Было совершено около 5 тыс. таких преступлений, следует из опубликованной статистики МВД РФ. Максимума за последние шесть лет достигло число преступлений, совершенных с использованием взрывчатки и взрывных устройств (283).

Отмечается, что в статистику не попали преступления, совершенные на присоединенных территориях.

По темпам прироста преступлений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов, лидирует Курская область (+675%), на втором месте — Белгородская область (+213,3%), третью позицию занимает Москва (+203,2%). Белгородская и Курская области являются приграничными с Украиной, почти одновременно с началом военной спецоперации начались обстрелы населенных пунктов в этих регионах.