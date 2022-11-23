В Омске 12-леняя девочка упала в яму с кипятком
В Омске 12-летняя девочка получила ожоги первой степени, упав в яму с кипятком, сообщает СУ СКР по Омской области.
По данным ведомства, ребенок находится в отделении реанимации.
Провал образовался из-за прорыва трубы по улице Карбышева, произошел разлив кипятка и частичное обрушение асфальта. Однако коммунальщики не огородили опасный участок.
СК возбудил уголовное дело по статье "халатность" в отношении неустановленных работников муниципального предприятия "Тепловая компания".