Челябинских водителей просят воздержаться от дальних поездок из-за снегопада

В Челябинской области сегодня и в ближайшие дни ожидаются снегопады. Региональное управление ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции, из-за погодных условий увеличивается вероятность возникновения заторовых ситуаций на автомобильных дорогах региона.

Водителей просят не превышать скорость и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. В случае непредвиденных ситуаций нужно обращаться за помощью в оперативные службы. Личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения.

На дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.