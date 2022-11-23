На Колыме создадут месячный запас топлива

Губернатор Магаданской области Сергей Носов распорядился создать на предприятиях резерв топлива для своих нужд не менее, чем на месяц. Все предприятия региона обязаны создать неснижаемый запас топлива для обеспечения социально-экономической стабильности на территории Магаданской области.

В течение двух месяцев с момента опубликования указа все хозяйствующие субъекты Магаданской области, независимо от формы собственности, обеспечивают приобретение и хранение неснижаемого запаса топлива для своей производственной деятельности в потребности на месяц, сообщает правительство области. Сейчас в регион идет до 40 тыс. т нефтепродуктов. Для жизни всей области в самые холодные месяцы нужно примерно 20 тыс. т. Через две-три недели вопрос с обеспечением топливом будет решен.

"Мы понимаем, что восточное, азиатско-тихоокеанское направление становится приоритетным для страны. Идет нагрузка и на железную дорогу, и на наши порты. Мы предприняли меры и готовим возможность создания хранилища для топлива и нефтепродуктов в Приморском крае для нужд Колымы. Проект с участием частных инвестиций, Корпорации развития Магаданской области, надеемся получить поддержку Минвостокразвития", - сказал Носов.