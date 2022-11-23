23 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: СК РФ по Свердловской области

В Челябинской области мужчина расстрелял из арбалета автомобиль

В Златоусте полицейские задержали мужчину, который расстрелял из спортивного арбалета автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что неизвестный мужчина повредил его автомобиль. Полицейские установили откуда были произведены выстрелы и доставили подозреваемого в отдел полиции.

Подозреваемый рассказал, что находился в квартире на первом этаже и ему мешала громкая музыка. Он взял свой спортивный арбалет и не менее двух раз выстрелил в автомобиль, припаркованный возле дома, который, как он считал, принадлежит его соседу – нарушителю тишины. Однако машина принадлежит жителю соседнего подъезда.

Мужчина ранее был судим. На него возбудили уголовные дела за порчу чужого имущества и хулиганство.

Теги: арбалет, автомобиль,



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