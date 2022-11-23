23 Ноября 2022
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Императорскому маршруту" в Свердловской области могут присвоить статус национального

Уже в этом году "Императорский маршрут" в Свердловской области может получить статус национального. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Такие маршруты разрабатываются в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Ранее на Среднем Урале национальный статус присвоили "Демидовскому маршруту".

Что касается "Императорского", федеральные эксперты провели тестирование туристической инфраструктуры и объектов показа. Как рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской Эльмира Туканова, они оценили буквально каждый этап путешествия: средства размещения, точки питания, объекты показа и содержание экскурсий.

"На территории страны в "Императорском маршруте" участвуют 24 региона. Включение отрезка "Екатеринбург – Алапаевск" в перечень национальных позволит усилить позиции Свердловской области на рынке внутреннего туризма, в том числе с привлечением федеральных ресурсов", - пояснила Туканова.

туканова эльмира наилевна руководитель гбу свердловской области центр развития свердловской области(2015)|Фото: Накануне.ru

Она добавила, что статус "Национальный туристический маршрут" – это своего рода знак качества, который гарантирует соответствие самым высоким требованиям уникальности, доступности и комфорта.

Напомним, что этой зимой РЖД запускает новый туристический ретропоезд на паровозной тяге "Уральский экспресс". Он будет курсировать с 3 декабря по выходным дням по маршруту "Екатеринбург – Шувакиш – о.п. Верхняя Пышма Музей". В составе такого поезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века, вагон-ресторан и вагон-буфет.

Теги: Императорский маршрут, статус, туризм



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