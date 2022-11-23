После обращения Рогозина несколько предприятий Роскосмоса скинулись на УАЗики для фронта

Дмитрий Рогозин, ранее возглавлявший Роскосмос, сообщил, что несколько предприятий с его бывшего места работы "по нашему обращению приобрели более десяти единиц отечественной автомобильной техники для нужд воинских подразделений Донбасса". Также сообщается, что предприятия Роскосмоса "оказали дополнительную гумпомощь".

Рогозин, который теперь находится в зоне СВО в качестве военно-технического консультанта, нахваливает отечественную технику – "Патриоты" и "Буханки": "Именно УАЗы просты, неприхотливы и проходимы в местной распутице на линии фронта. Спасибо руководителям предприятий, которые оперативно откликнулись на обращение воинов-освободителей!".