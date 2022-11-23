"Единороссы" хотят передать российские школы из муниципального подчинения в региональное

6 декабря Госдума в первом чтении собирается рассмотреть инициированный "единороссами" законопроект о передаче общеобразовательных школ из муниципального (городского) ведения в подчинение региональным властям. Среди авторов документа спикер Госдумы Вячеслав Володин и его заместители Ирина Яровая и Петр Толстой, всего – более сотни депутатов.

В пояснительной записке они пишут, что их инициатива позволит уйти от неоднородности образования, когда в одном регионе в школах нет единства по важным вопросам в этой сфере.

Эксперты признают, что стройности в системе управления школьным образованием в стране не хватает, но считают, что один закон о передаче школ в ведомство регионов не решит проблему.

Регионы отличаются друг от друга, и если в Москве успешно управляют городскими школами из единого центра, поскольку условия в городе в целом однородны и каналы коммуникации выстроены, то, например, в Якутии ситуация совершенно иная. Здесь решения на муниципальном уровне могут приниматься быстрее и адреснее, пишет РБК.

Также законопроект не решает главную проблему — общий дефицит финансирования школ в регионах, так что разрывы в размерах норматива и уровне оплаты учителей сохранятся.