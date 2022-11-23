23 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект "зеленого пояса" Магнитогорска одобрили на общественных слушаниях

В Магнитогорске на общественных слушаниях единогласно поддержали проект создания "зеленого пояса". Теперь проект должны утвердить на заседании областного парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Общественной палаты.

"Зеленый пояс" – это особо охраняемая лесная зона, где нельзя вырубать деревья, размещать предприятия и строить капитальные объекты. В него будут включены территории, которые примыкают к городу и расположены в пойме реки Малый Кизил.

"К сожалению, сделать непрерывный "зеленый пояс" вокруг Магнитогорска не представляется возможным. Тем не менее, в дальнейшем мы планируем расширять зеленый щит путем добавления к нему участков, законом такая возможность предусмотрена", - рассказал заместитель начальника отдела государственного лесного реестра, земельных отношений и государственной экспертизы главного управления лесами Челябинской области Вера Безбородова.

Теги: зеленый пояс, проект, Магнитогорск,



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