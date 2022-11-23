Спикер Сахалинской областной думы попала в ДТП

Председатель Сахалинской областной думы Елена Касьянова попала в ДТП. В аварии есть пострадавшая.

"22 ноября по пути в служебную командировку в Оху из-за сложной дорожной обстановки машина, в которой находилась и я, попала в ДТП. К большому сожалению, в машине, с которой произошло столкновение, пострадала женщина. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, она находится в больнице. Я позабочусь, чтобы ей была оказана вся необходимая помощь и желаю скорейшего выздоровления", - написала политик в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что "находится на постоянной связи с дочерью и мужем пострадавшей в ДТП".

"Женщина сейчас находится под присмотром врачей в районной больнице, ее жизни ничего не угрожает. С местными властями я уже договорилась, чтобы они держали меня в курсе состояния пострадавшей", - написала Касьянова.

Родственники возмущены, пишет спикер думы, что в социальных сетях вокруг происшествия сложилось крайне негативное обсуждение, и случайные люди, которые, по их мнению, не были и не могли быть свидетелями ДТП и не владеют объективной информацией, строят свои догадки на домыслах или делают несоответствующие действительности заявления.

"Ситуация с ДТП находится на контроле ГИБДД. Виновник аварии будет установлен и понесет наказание в соответствии с законом. Это – тот самый случай, когда все заинтересованы, чтобы правосудие восторжествовало как можно быстрее", - подытожила Касьянова.