Алексей Вихарев отправил седьмую машину гуманитарной помощи для мобилизованных

Глава медицинской фракции в городской думе Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил гуманитарный груз для мобилизованных в учебный гарнизон в Елани. Это уже седьмая машина от депутата для военных, сообщили в пресс-службе медфракци.



Алексей Вихарев поддерживает связь с учебным центром и получает от руководства подразделений просьбы о нужном оборудовании и снаряжении. В этот раз пожелания поступили от двух артиллерийских дивизий.

"Отправил им всё самое необходимое, это специальное техническое оборудование, палатка-баня, жгуты-турникет, две печки, спальные мешки, газовые баллоны. Добавил ещё аспирин, обезболивающие и другие медикаменты. Бойцы попросили сладкое: сгущёнку, печенье, конфеты. Всё отправили. Нашим ребятам нужна эта поддержка. Нужно нам всем вместе обеспечить им нормальный быт для того, чтобы у них был высокий боевой дух, чтобы им хотелось дальше служить и защищать нашу страну", – рассказал председатель медицинской фракции Алексей Вихарев.

Кроме того, с этой машиной для мобилизованных депутат передал много вещей от неравнодушных жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга и даже других городов области, которые они принесли в общественную приёмную. Это термобельё, носки, варежки, футболки, бинты, балаклавы, тёплые стельки, сидушки-пенки, туристические коврики, продукты. Также для ребят отправили письма в поддержку участников спецоперации.

Также Алексей Вихарев помог жене бойца собрать помощь для него и сослуживцев, которую отправят в зону проведения спецоперации. Он передал дождевики, подушки, также добавил к этому продукты долгого срока хранения. Это кофе, консервы, тушёнку, крупы, макароны, печенье, конфеты, сигареты, зажигалки, спички и т.д. Заполнили до отказа легковую машину.

"Спросила у супруга, как и чем их кормят. Так и узнала, что очень хорошо помогает гуманитарная помощь. У меня звоночек в голове, значит, я тоже могу собрать помощь. Поняла, что мне одной это финансово не осилить, обратилась с просьбой к Алексею Вихареву, он откликнулся. Спасибо ему большое", – пояснила жительница Екатеринбурга Валентина.

Большую посылку, которая предварительно в общей массе будет около 100 кг, женщина планирует отправить "Почтой России".