Челябинские таможенники передали 33 тысячи пар конфискованной обуви в соцучреждения

Челябинские таможенники передали в социальные учреждения почти 33 тысячи пар конфискованной обуви, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Крупную партия обуви задержали в феврале текущего года. Фура ехала из Киргизии в Екатеринбург. В документах отмечалось, что в транспортном средстве перемещалась "обувь в ассортименте" весом 19 тонн, общая стоимость – 146 тыс. 748 долларов США. Страна происхождения обуви – Китай. Получить партию должна была компания из Екатеринбурга. Однако компания не занимается внешнеэкономической деятельностью, а на договоре подпись генерального директора фирмы-получателя и печать оказались поддельными.

Таможенники задержали 32 тыс. 856 пар обуви без документов. В августе суд признал товар бесхозяйным. Он был обращен в доход государства. Обувь будет передана в геронтологический центр Копейска, Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов, и региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" в Тюменской области.