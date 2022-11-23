На Среднем Урале работникам управляющей компании задолжали около 5 млн рублей

На Среднем Урале после вмешательства прокуратуры работникам местной управляющей компании выплатили все долги по зарплате.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась в ООО "Управляющая компания "Теплокомплекс" в Каменске-Уральском. Было установлено, что перед 195 сотрудниками образовалась задолженность по зарплате за июль-август этого года. Сумма долга превысила 4,7 млн рублей.

Для восстановления трудовых прав работников прокуратура внесла представление руководителю организации. Также в отношении директора возбудили административное дело.

Как отметили в ведомстве, сейчас все долги перед сотрудниками УК выплачены в полном объеме.

Напомним, недавно в управлении Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области назвали размер средней зарплаты в регионе в 2022 году.