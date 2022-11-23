23 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Поддержка семей мобилизованных россиян станет главной темой Совета законодателей

Социальное обеспечение мобилизованных россиян и членов их семей будет обсуждаться на президиуме Совета законодателей России 7 декабря.

Как сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, это "вопрос номер один" у людей в регионах. "Даже если бы я не видела предварительную повестку, все равно поставила бы в приоритете ее основные вопросы. В первую очередь, это обеспечение мобилизованных и поддержка их семей. Сенаторы и депутаты постоянно общаются с гражданами в своих округах по вопросам, касающимся обеспечения мобилизованных и поддержки их семей", – сказала парламентарий.

Она отметила, что задача законодателей – чтобы все гарантии, "которые были объявлены", федеральные или региональные, были выполнены.

Президиум обсудит два вопроса: социальное обеспечение мобилизованных и членов их семей и военно-историческое наследие России как основа духовно-нравственного развития граждан РФ, сообщают "Ведомости".

Напомним, депутаты Госдумы во втором чтении одобрили изменения в закон о системе государственной службы. Первоначально проект закона, который прошел первое чтение, предполагал только небольшие поправки в пенсионное законодательство.

Теги: мобилизация, спецоперация



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