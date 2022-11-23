СМИ: мобилизованные или заключившие контракт госслужащие получат бронь от увольнения

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили изменения в закон о системе государственной службы.

Первоначально проект закона, который прошел первое чтение, предполагал только небольшие поправки в пенсионное законодательство. Ко второму чтению он был значительно переработан. В частности, документ предлагается дополнить правовыми основами приостановления госслужбы.

В законе, куда межфракционная группа депутатов предложила внести поправки, будут прописаны те же основания для приостановления службы (кроме военной), которые были в октябре включены в ТК в качестве оснований для приостановления трудовых договоров: призыв по мобилизации, заключение служащим контракта о военной службе либо о добровольном содействии ВС.

Законопроектом предусмотрена дополнительная гарантия для тех, у кого в период приостановления службы истекает срок контракта. В случае истечения срока контракта во время службы в армии у них будет право на получение достойной должности, сообщают "Ведомости".

Напомним, Минцифры России сформирует дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва для сотрудников ИТ-компаний и направит его в Минобороны, где будет принято окончательное решение.