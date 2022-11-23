Правительство России внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных

Кабмин России внес изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных и участников боевых действий.

Об этом сказано в постановлении, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"К работе, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с законом "О страховых пенсиях", приравниваются в календарном порядке следовавшие за ней: а) периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженные Силы РФ; 2) периоды прохождения военной службы в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" по контракту о прохождении военной службы, имевшие с 24 февраля 2022 года; в) периоды пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС России, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС РФ за пределами России", - следует из документа.

В нем подчеркивается, что периоды участия в специальной военной операции, указанные в подпунктах "а" и "в" исчисляются в двойном размере.

Как сообщалось ранее, добровольцы-участники специальной военной операции получат статус ветерана боевых действий. Закон об этом подписал глава государства Владимир Путин.