23 Ноября 2022
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Вместо Кадыровой: Приезжеву назначили на должность замглавы Минпромторга

Кабмин России освободило от должности заместителя главы Минпромторга Гульназ Кадырову по причине перехода на другую работу.

На ее место назначена Екатерина Приезжева, следует из распоряжений, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации. Кадырова прекратит работу на посту замглавы Минпромторга 9 января 2023 года, Приезжева займет эту должность 10 января.

Приезжева работает директором департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга с 2019 года. С 2017 по 2018 год она была заместителем руководителя Росалкогольрегулирования.

Новое место работы Кадыровой неизвестно. Замглавы Минпромторга она стала в 2014 году. С 2008 года она работала на должности директора департамента бюджетной политики и финансов Минпромторга, сообщают "Ведомости".

Теги: Минпромторг, увольнения



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