Дмитрий Кощенко: Вартовчане не должны испытывать неудобств в снежный период

Какой месяц зимы 2022-2023 года будет самым снежным - гадать бесполезно. Это и у синоптиков не всегда получается. А готовиться к снегоуброчной работе в Нижневартовске начали задолго до наступления зимы и первого снега. Первая проверка "боевой" готовности уже прошла, в середине ноября вступившая в свои права зима просыпала первые масштабные снежные массы на столицу Самотлора.

"К уборке первого снега мы были готовы. Техника была подготовлена на 100%, смесь противогололедная в наличии. Вывозим снег на специальный полигон, он расположен в направлении Мегиона", - рассказал в интервью Накануне.RU директор МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" Александр Прилепин. Он сообщил, что, по состоянию на 22 ноября 2022 года на зимней уборке задействовано 53 машины плюс 21 единицы техники подрядчика, 96 дорожных рабочих и 25 сотрудников от подрядчика. Вывезено за сутки 22 ноября всего более 2,3 тысяч кубов снега.

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимир Сушков пояснил Накануне.RU, что снегоуборочной техники в городе достаточно: "Всего – более 130 машин. Во время обильных осадков на линию выходит около 100 машин точно. Вывоз снега идет круглосуточно. У наших подрядчиков (треть города), кто выиграл аукцион, более-менее новая техника, подрядчик неплохой".

Особо важными и требующими внимания для коммунальщиков являются общественно значимые городские пространства Например, новая набережная, которая стала еще более популярна у горожан после открытия нового бульвара. Из-за архитектурных особенностей набережной, материалов, которые использовали при строительстве бульвара, а также внушительной протяженности применять здесь обычные методы очистки с использованием большой техники не получается. А потому коммунальщики используют, кроме метел и лопат, ручной шнекороторный снегоочиститель.

Механизм любопытный, при движении шнеки захватывают снег, дробят его и перемещают в середину патрубка, а затем при помощи ротора он отбрасывается наружу через специальный желоб и трубу на расстояние 15–25 метров. Длина отброса снежных масс, как рассказали специалисты, зависит от уплотненности и глубины снега, силы двигателя устройства, к которому его прицепили, и быстроты передвижения. Однако, даже такой снегоочиститель (шнекоротор) применять для очистки специального мягкого покрытия и велодорожки, например, нельзя, здесь справляются грамотные руки рабочих.

«Учитывая большое притяжение горожан на набережную, глава города Дмитрий Кощенко дал поручение по особому содержанию данного объекта. Набережная будет убираться ориентировочно дважды в неделю в зависимости от выпавших осадков. Уборка мусора и сметание снега с поверхностей МАФов и скамеек производится ежедневно. При необходимости усиливаемся – применяем шнекоротор. Для работы задействовано девять человек. При обильном снегопаде количество людей будет увеличено», – рассказал заместитель директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Геннадий Котляров.

При уборке набережной в Нижневартовске применяют «лестнично-уровневую систему». Это когда снег с верхнего уровня набережной счищают на нижний, а уже на нижнем уборку ведут вручную. Есть свои особенности и в очистке от выпавших осадков отдаленных от центра улиц (дорога к поселку «У Северной рощи») и других общественных пространств, но организация снегоуборочного дела не прекращается ни на один день.

Тема зимнего содержания дорог и микрорайонов была в центре обсуждения на аппаратном совещании руководителя муниципалитета Дмитрия Кощенко с заместителями.

«На днях объезжал город. Обратил внимание на состояние набережной, особенно построенного недавно бульвара. Радует, что новое место отдыха пользуется популярностью, получилось комфортным и интересным для жителей разных возрастов. Обращаю внимание специалистов департамента ЖКХ на необходимость содержания в порядке общественной территории. Было несколько обращений от вартовчан, в том числе ко мне, по уборке снега на набережной. Прошу не только активизировать работу по очистке снега с территорий общественных пространств, но и отслеживать ее постоянно», – отметил Дмитрий Кощенко.

Если общественные пространства - предмет контроля администрации города, то уборка снега возле крупных торговых центров, магазинов, кафе, автомобильных стоянок и других предприятий – ответственность руководителей этих объектов. Но глава города Дмитрий Кощенко акцентировал внимание на необходимости обеспечить контроль за этой работой со стороны управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска в рамках действующего законодательства.

Специалисты управления разработали план мероприятий по выявлению и пресечению нарушений, связанных с очисткой территории города от снега в зимний период 2022-2023 гг. Согласно плана и с учетом сигналов вартовчан уже проводятся выездные обследования. Там, где обнаруживаются недоработки, выдаются предостережения о недопустимости нарушений, проводят профилактические визиты. Кстати, в прошлые годы от горожан, в том числе, через систему ЦУР «Инцидент-менеджмент», поступали сообщения о том, что некоторые владельцы торговых центров не вывозят собранный снег на специализированный полигон, а просто выталкивают его за пределы своей территории или складируют на участках. В снегоуборочной работе этого сезона каналы связи и сигналов с горожанами также будут задействованы администрацией. При этом, владельцам предприятий общественного питания, торговых точек и прочих предприятий специалисты городской администрации заранее с наступлением зимнего сезона напоминают о требованиях правил благоустройства: недопустимо скапливать снег на не предназначенных для этого площадках, снег и скол льда после очистки территории следует вывозить на санкционированные площадки по мере накопления и в зависимости от интенсивности снегопада, но не реже одного раза в течение 10 дней после окончания работ; прием снега на санкционированные площадки складирования осуществляется на основании соответствующих договоров, заключенных с организациями, эксплуатирующими площадки. В течение всего зимнего сезона контроль за процессом будут проводить сотрудники администрации города с привлечением общественников и учетом сигналов от горожан.

Что касается дорог, то их очистка - прерогатива муниципальных служб. «Улично-дорожная сеть Нижневартовска содержится собственными силами МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска», а также силами подрядной организации. Готовность специализированной техники составляет 100%. Режим работы двухсменный. В случае необходимости будет обеспечено привлечение резервной техники либо оперативное ее перераспределение для уборки от снега улично-дорожной сети», - пояснил заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ администрации города Сергей Сериков.

Уборку проезжих частей улиц города проводят плужно-щеточной техникой. Счищают «отработавший» реагент и грязь по краю дороги. При необходимости ведут обработку специальной противогололедной смесью. Пешеходные дорожки посыпают песком.

«Зима – это непростое, трудоемкое время для дорожных служб, работы всегда много. Однако, вартовчане не должны испытывать неудобств в снежный период. Дороги должны быть очищены. Следует обратить особое внимание на тротуары вдоль проездов. В прошлый сезон были неоднократные обращения жителей по вопросу неудовлетворительного состояния тропинок», - сказал Дмитрий Кощенко.

Глава города также акцентировал внимание дорожников на необходимости своевременно предотвращать возможные снежные заносы на дорогах, не допускать сужения проезжих частей, убирать снег, предотвращать гололед, а при его возникновении – оперативно устранять.

Директор МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города» Александр Прилепин проинформировал, что зимой очистка тротуаров улично-дорожной сети происходит механизированным снегоочистителем и частично вручную (без вывоза снега). Для обработки дорог используют пескосолевую смесь. Этот реагент считается самым эффективным способом борьбы с наледью в северных условиях. Такой смеси заготовлено уже 30 тысяч тонн. Механизм применения смеси таков: под действием колес автомобилей ледяная корка нагревается, превращаясь в снежную рыхлую массу, которую затем счищает снегоуборочная техника. После такой обработки сцепление колес транспортных средств с дорожным покрытием увеличивается, соответственно, повышается безопасность движения.

Еще один пласт работы по уборке снега касается взаимодействия с управляющими компаниями, задача которых поддерживать порядок во дворах. А это системная очистка тротуаров, расчистка возле входных групп, приведение в порядок детских площадок и контейнерных. Администрация Нижневартовска не устает напоминать жителям, что вопрос уборки снега в микрорайонах можно и нужно адресовать в свои обслуживающие организации.

«Необходимо не только направлять письма и проводить встречи, но и систематически проводить выездные проверки, требовать от управляющих компаний оперативного принятия мер, а также своевременно информировать жителей города о планах по очистке и вывозу снега из микрорайонов», - неоднократно подчеркивал на совещаниях в администрации города глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Работа с руководителями управляющих компаний специалистами профильных департаментов и управлений администрации города ведется в постоянном режиме. Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимир Сушков поясняет: "Чтобы работа шла согласованно, мы постоянно взаимодействуем. В первую очередь, идет очистка основных магистралей, потом – внутриквартальные проезды, если мы говорим о муниципальной земле. Мастер извещает управляющие компании об очистке. Чтобы шла параллельная очистка земли, которой ведает УК. Работа налажена, созданы различные чаты, где все делятся информацией о предстоящей очистке. Пока проблем не было".

Специалисты управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска следят за тем, чтобы в ходе работ по очистке от снега не нарушались правила благоустройства территории, чтобы снег вывозился на постоянные места складирования по мере накопления в зависимости от интенсивности снегопада, но не реже одного раза в месяц. А также за тем, чтоб управляющие компании и их сотрудники при проведении уборки снега не разбрасывали, не выталкивали или не вывозили снег с территорий на проезжую часть и тротуары, прилегающую территорию. Доводят до всех, кто задействован в уборке снега, запреты на складирование снежных масс на трассах тепловых сетей, в тепловых камерах, ливневых колодцах и на зеленых насаждениях, у стен зданий. Контроль за соблюдением всех этих требований также ведется постоянно.

Директор АО "ЖТ№1" Оксана Фаттахова рассказала Накануне.RU об организации работы: "У нас – четыре микрорайона: 1,2,15,16. Есть придомовые территории, которые мы убираем за деньги жильцов, а есть муниципальная земля. На эти городские территории администрация проводит конкурс, выбирают подрядчика, потом мэрия нам сообщает о победителе. После этого компания нам кидает в чат информацию о том, в какой день и где пройдет уборка, мы предупреждаем жителей, чтобы убрали машины. С нашей стороны - контроль уборки. Техники и сотрудников у нас достаточно. Если зима снежная, привлекаем по договорам еще сотрудников. Наши сотрудники готовы выходить в выходные для очистки снега. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для жизни горожан".

Заместитель директора МУП "ПРЭТ №3" Вероника Субицкая отметила, что взаимодействие с администрацией по очистке муниципальных проездов, которые находятся в микрорайонах, организовано в постоянном режиме. "У мэрии есть предприятие, которое проводит очистку, а мы должны предупредить жителей и подчистить прилегающие к их землям проезды. У нас парк – семь погрузчиков. Их хватает на работу в обычных условиях. Когда идут сильные снегопады, сотрудники работают сверхурочно и в выходные. А вот на вывоз мы привлекаем подрядчиков из-за большой территории. Жителей мы обязательно оповещаем о предстоящей уборке снега".

Сам процесс взаимодействия всех звеньев, городских служб, предприятий, управляющих компаний в процессе уборки снега администрация Нижневартовска организует как работу большого оркестра, где у каждого игрока своя партия, но при этом общая задача - чистый город.