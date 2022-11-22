22 Ноября 2022
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Политика В России
Фото:publicpost.ru

Песков опроверг передачу Путину проектов соглашения с Украиной перед саммитом G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы передавались какие-либо проекты мирного соглашения с Украиной.

Как передает РИА Новости, Песков отрицательно ответил на вопрос, поступало ли такое предложение.

По данным СМИ, накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала Путину рамку возможного соглашения для прямых переговоров.

Напомним, Путин не поехал на саммит "Большой двадцатки", Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление в связи с решением президента РФ не ехать на саммит G20 на Бали.

Теги: песков, путин, мирное соглашение, украина



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