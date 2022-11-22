22 Ноября 2022
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Происшествия В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В белгородском селе два человека погибли, подорвавшись на боеприпасе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о гибели двух жителей села Староселье.

"К сожалению, у нас – еще двое погибших, на этот раз – в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он напомнил мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС", что "без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя".

Напомним, сегодня в белгородском Шебекино при обстреле со стороны Украины погибла мирная жительница.

"Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание", - сообщил в своем Telegram-канале Гладков.

Теги: Село, Староселье, Белгородская область, Вячеслав Гладков



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