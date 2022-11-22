22 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Депутат челябинского ЗСО и гендиректор "Солнечной долины" избраны вице-президентами "Опоры России"

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Евгений Илле и председатель совета директоров горнолыжного центра "Солнечная долина»" и ОАО "Золотой пляж" Олег Сиротин избраны вице-президентами "Опоры России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Решение было принято на совместном заседании президиумов правлений общественной организации "Опора России" и ассоциации "Некоммерческое партнерство "Опора".

Евгений Илле избран на должность вице-президента "Опоры России" по направлению малый бизнес в сфере строительных материалов, а Олег Сиротин - вице-президента по развитию туризма.

Теги: Опора России, Олег Сиротин, Евгений Илле,



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