22 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Госдумы России

Госдума одобрила в основном чтении бюджет России на 2023 год

Госдума во втором, основном чтении одобрила проект бюджета России на 2023 год. Всего ко второму чтению было внесено 750 поправок, 605 из них приняты. Объем перераспределенных средств с учетом зарезервированных составил около 2 трлн руб.

В соответствии с проектом документа, расходы бюджета РФ составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы составят 26,1 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн рублей в 2024 году и 27,9 трлн рублей в 2025 году. Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 году составит 2% ВВП (или около 3 трлн рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться — до 0,7% в 2025 году.

В основу проекта бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023–2025 годы, который предполагает постепенное снижение цен на нефть российской экспортной марки Urals (с $80 за баррель в 2022 году до $65 в 2025 году), умеренное ослабление курса рубля (с 68,1 до 72,2 рубля за доллар) и возвращение к целевому значению по инфляции — 4% — уже по итогам 2024 года (с 12,4% в 2022 году).

Теги: госдума, бюджет, второе чтение



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