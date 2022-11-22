В Белгородской области два человека погибли при подрыве автомобиля, - Baza
В Белгородской области женщина и мужчина погибли в результате взрыва автомобиля, сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, в районе улицы Золочевка в поселке Староселье "Фольксваген Поло" с водителем и пассажиром наехал на неизвестный предмет и подорвался.
По предварительной информации, машина могла наехать на мину или на снаряд.
Ранее сегодня в белгородском Шебекино при обстреле со стороны Украины погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной.
По словам губернатора, дневной обстрел со стороны Украины пришелся в основном на территорию госпиталя ветеранов войн.