В Белгородской области два человека погибли при подрыве автомобиля, - Baza

В Белгородской области женщина и мужчина погибли в результате взрыва автомобиля, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, в районе улицы Золочевка в поселке Староселье "Фольксваген Поло" с водителем и пассажиром наехал на неизвестный предмет и подорвался.

По предварительной информации, машина могла наехать на мину или на снаряд.

Ранее сегодня в белгородском Шебекино при обстреле со стороны Украины погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной.

По словам губернатора, дневной обстрел со стороны Украины пришелся в основном на территорию госпиталя ветеранов войн.