22 Ноября 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

На пермскую набережную вернулось "Счастье"

Арт-объект "Счастье не за горами" возвращается на пермскую набережную. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Демкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Счастье возвращается в Пермь. Ставший уже культовым арт-объект "Счастье не за горами" был обновлен, и сегодня Городской центр охраны памятников начал монтаж букв. Надпись устанавливается на прежнее место, так что совсем скоро можно будет пополнить коллекцию фотографий на его фоне", - сообщил Демкин.

Монтаж "Счастья не за горами"(2022)|Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

Надпись "Счастье не за горами" была демонтирована осенью прошлого года в связи с реконструкцией участка набережной от причала №4 до магазина "Речник".

Теги: Счастье не за горами, набережная, монтаж



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