На пермскую набережную вернулось "Счастье"

Арт-объект "Счастье не за горами" возвращается на пермскую набережную. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Демкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Счастье возвращается в Пермь. Ставший уже культовым арт-объект "Счастье не за горами" был обновлен, и сегодня Городской центр охраны памятников начал монтаж букв. Надпись устанавливается на прежнее место, так что совсем скоро можно будет пополнить коллекцию фотографий на его фоне", - сообщил Демкин.

Надпись "Счастье не за горами" была демонтирована осенью прошлого года в связи с реконструкцией участка набережной от причала №4 до магазина "Речник".