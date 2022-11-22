Песков прокомментировал слова Эрдогана про обязательства России по Сирии

В Кремле прокомментировали утверждения президента Турции Реджепа Эрдогана по Сирии.

Напомним, ранее турецкий лидер заявил о том, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.

"Есть определенные нюансы в подходах России и Турции по положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, дружественный, партнерский характер отношений с Турцией" позволяет "открыто и конструктивно" обсуждать эти разногласия, передает РИА Новости.