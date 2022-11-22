При обстреле Шебекино от взрывной волны погибла мирная жительница

В белгородском Шебекино при обстреле со стороны Украины погибла мирная жительница. "Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также рассказал, что дневной обстрел со стороны Украины пришелся в основном на территорию госпиталя ветеранов войн.

"В госпитале проходят лечение люди пожилого возраста. Слава богу, пострадавших нет. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод. Все оперативные службы находятся на месте", - рассказал глава региона.