22 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области с декабря перестанут действовать полисы ОМС старого образца

В Челябинской области с 1 декабря перестанут действовать полисы ОМС старого образца. Южноуральцы должны поменять их на новые.

С 1 декабря вступают в силу изменения в закон об обязательном медицинском страховании, согласно которым впервые на всей территории России начнет функционировать единый регистр застрахованных лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ТФОМС.

Сейчас у жителей региона на руках находятся полисы трех видов: старого образца желтого цвета, которые имеют серию ЧБ и региональный номер, голубого цвета или в форме пластиковой карты с электронным носителем.

Полисы старого образца, которые были выданы более 10 лет назад, в большинстве случаев содержат уже неактуальные данные о застрахованных лицах. У кого-то поменялись паспортные данные, кто-то сменил место жительства. Жителями со старыми полисами необходимо обратиться в страховую компанию и заменить документ.

"Мы призываем граждан добросовестно отнестись к своей обязанности и в кратчайшие сроки сообщить в страховую компанию обо всех произошедших изменениях, чтобы без трудностей получать доступную и качественную медицинскую помощь в прежнем объеме", – отметила первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова.

В настоящий момент порядка 150 тыс. жителей региона имеют полисы старого образца.

Теги: полис, ОМС,



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