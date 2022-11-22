22 Ноября 2022
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Образование В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В России созданы четыре объединения школьников - для интересующихся науками, техникой и литературой

Сразу четыре объединения российских школьников создано в России в течение недели.

На прошлой неделе школьники, увлекающиеся физикой и робототехникой, приняли участие во встрече с замминистра просвещения РФ Татьяной Васильевой, а также с представителями "Росатома" и Российского общества "Знание". Было объявлено о создании детско-юношеского общественного объединения "Сила – в энергии!".

Позже прошло мероприятие, посвященное созданию объединения школьников, углубленно интересующихся математикой и информатикой, "Сила – в технологии!". Во встрече принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Для детей, глубоко интересующихся географией, биологией, химией, экологией, создано объединение "Сила – в открытии!".

А сегодня Минпросвещения РФ сообщило о создании объединения "Сила – в слове!" для школьников, углубленно изучающих литературу, русский язык и "креативные индустрии".

Татьяна Васильева сказала, что уже вторую неделю проходят встречи с активными школьниками, чтобы создать соответствующие объединения.

"Создание таких объединений по интересам – это, наверное, и запрос, и тренд времени", – отметила она.

Напомним, в апреле было создано объединение юных историков "Сила – в правде!". Возможно, власти всерьез озаботились будущим подрастающего поколения.

Теги: школьники., дети, объединение



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