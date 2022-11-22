22 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: pics-about-celebs.com

В России создается "Культурный фронт" для объединения патриотических деятелей культуры

В России появилось новое общественное движение, нацеленное на объединение патриотически настроенных деятелей культуры, - "Культурный фронт". Его председателем стал первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев.

Он рассказал "Парламентской газете", что в центральный штаб "Культурного фронта" согласились войти около 40 человек, в том числе режиссер Андрей Кончаловский, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, режиссер Карен Шахназаров.

Накануне в Госдуме прошли слушания, посвященные созданию "Культурного фронта", в президиуме собрались Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Петр Толстой и другие депутаты. На слушаниях были артисты Александр Михайлов, Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Юрий Назаров, Андрей Мерзликин, военкор Семен Пегов, философ Александр Дугин и многие другие. С приветственным словом к собравшимся обратились митрополит Тихон (Шевкунов), Андрей Кончаловский, Юрий Башмет, Захар Прилепин, замминистра культуры Надежда Преподобная. По итогам слушаний было принято решение об открытии отделений во всех регионах страны.

"Как сказал сегодня режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Андрей Кончаловский, сейчас должна начаться народная война: за нашу историю, нашу независимость, наше пространство – как географическое, так и культурное. Россия призвана сохранить и не дать погибнуть еще и европейской культуре, являясь едва ли не главным ее защитником", - написал Бурляев в своем канале.

Военкор Семен Пегов заметил, что бойцам на фронте сегодня и послушать-то нечего. Практически все выступавшие отметили удручающий уровень культуры в России, которая за 30 лет скатилась очень низко.

"Произошло событие, не побоюсь этого слова, историческое!" - написала актриса Мария Шукшина о создании "Культурного фронта".

Теги: культурный фронт, культура



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