22 Ноября 2022
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Общество Москва
Фото: t.me/moscowcourts / пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Собчак объяснила "увольнение" своего коммерческого директора, находящегося в СИЗО

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала информацию об увольнении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Он находится в СИЗО по делу о вымогательстве. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Суханов был уволен. По данным ЕГРЮЛ он также был уволен с должности гендиректора рекламной фирмы "КС 2".

Собчак косвенно подтвердила кадровые перестановки, но назвала их техническими.

"Я не комментирую бесконечный поток фейков, но тут уж точно внесу ясность. Это очередная ложь. Кирилл остаётся нашим важным сотрудником и вернётся на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор - любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает", - написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Она добавила, что сделала и продолжает делать "всё возможное для освобождения своих коллег".

Следствие считает, что Суханов, а также еще несколько фигурантов дела занимались вымогательством 11 млн руб. у главы Ростеха Сергея Чемезова.

В рамках дела обыски происходили дома и у Собчак. Она на некоторое время покидала страну, затем вернулась и извинилась перед Чемезовым публично.

Теги: ксения собчак, кирилл суханов, увольнение, вымогательство



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