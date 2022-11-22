Экс-главе Ростуризма Догузовой предложили место в экспертном совете при правительстве

Экс-главе расформированного Ростуризма Зарине Догузовой официально предложили войти в экспертный совет при правительстве РФ, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

В начале ноября сообщалось, что Догузовой предложили пост заместителя министра экономического развития, отвечающего за туристическую отрасль. Но она, якобы, отказалась.

20 октября стало известно о расформировании Ростуризма и передаче функционала агентства в Минэкономразвития.