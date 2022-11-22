В Челябинске пенсионера осудят за нападение на медсестру в больнице

В Челябинске будут судить 75-летнего мужчину за нападение на медсестру в больнице. Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, вечером в июле пьяный мужчина был доставлен в больницу с незначительной раной на подбородке, полученной в ходе драке. Медицинский персонал был занят оказанием медицинской помощи экстренным больным, поэтому обвиняемого поместили на кушетку в коридоре приемного покоя для ожидания.

Пенсионер зашел в кабинет медперсонала в приемном покое и сбросил со стола медицинские документы, на законные требования медицинской сестры не реагировал. После этого он с силой схватил за руки 22-летнюю медсестру и нанес ей удар по лицу.

Мужчину остановили коллеги медсестры.