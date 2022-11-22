Заболеваемость коронавирусом растет почти в половине регионов России

Хотя в России ситуация с эпидемическим процессом по COVID-19 стабилизируется, в 38 регионах страны наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре. Превышение же среднероссийских показателей отмечается в 26 субъектах.

В 97% случаев россияне заражаются подвидами BA.4/BA. омикрон-штамма коронавируса. И только в 3% заражение происходит субштаммом BA.2.

При этом в стране не фиксируются случаи заражения штаммом "цербер", который обладает большей контагиозностью, чем омикрон.

О росте заболеваемости коронавирусом эпидемиологи говорили и на прошлой неделе, тогда увеличение заражений отмечалось в 20 регионах.