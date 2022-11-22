22 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Обстрелы ЗАЭС привели к нерадиоактивной утечке, — МАГАТЭ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после осмотра Запорожской АЭС сообщили о "значительных повреждениях" на территории станции.

Среди прочего, повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке, говорится в заявлении.

По оценкам экспертов, находящихся на АЭС, "несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным», так что нельзя говорить о "непосредственных угрозах ядерной безопасности".

Уточняется, что сейчас в режиме холодной (безопасной) остановки на ЗАЭС находятся четыре ядерных реактора, а в режиме горячей остановки — еще два, пишет Regnum.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании "защитной зоны" вокруг ЗАЭС после обстрелов, зафиксированных в минувшие выходные.

Как ранее заявили в МИД РФ, атаки, в частности, имели место вечером 19 ноября, когда по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра. Они были продолжены и на следующий день, 20 ноября, когда артобстрелам подверглись площадки, где хранятся радиоактивные отходы.

Теги: запорожская аэс, магатэ, обстрелы



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