22 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: www.bbc.com

Посольство РФ в США осудило реакцию Вашингтона на расстрел российских военнопленных

Реакция США на расстрел российских военнопленных показывает, что американская сторона способствует укреплению чувства безнаказанности неонацистов на Украине, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Посол США по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак ранее заявила, что в США отслеживают информацию о расстреле пленных в Донбассе и призывают стороны конфликта следовать международному праву, пишет Regnum.

"Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами", — отметили в дипмиссии.

Ранее в социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории ЛНР.

В Кремле заявили, что Россия будет сама заниматься поисками убийц российских военнопленных.

Как добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва также будет обращаться к иностранным организациям для расследования преступления на международном уровне в том случае, если будут "какие-то намеки на эффективность".

Теги: посольство рф, расстрел военнопленных, сша



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