В челябинском городе отказались от закупки новогодней иллюминации

Администрация Кыштыма отказалась от покупки новогодней иллюминации. Эти средства будут направлены на нужды мобилизованных, сообщила глава города Людмила Шеболаева, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы отремонтируем и приведем в порядок гирлянды и инсталляции, установленные в прошлые годы. Убеждена, вы поддержите нас в том, что финансы, которые мы запланировали на оформление города, пойдут на нужды мобилизованных", - написала она на своей странице в соцсети.

Глава города рассказала, что для детей будут организованы праздничные мероприятия с елками, Дедом Морозом, Снегурочкой и подарками.