В ФНС отчитались о реализации мер по поддержке мобилизованных

Все поручения, которые были даны кабмином России в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба исполнила автоматически.

Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с главой государства Владимиром Путиным. "…У нас предоставлены автоматически отсрочки по сдаче отчетности, на девять месяцев рассрочка после демобилизации на уплату налогов. Мы остановили все проверки, остановили любые формы взыскания", — заявил глава ведомства.

Отмечается, что скоро к работе подключатся Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и банковская система, сообщает РИА "Новости".

Также Егоров доложил о работе службы за 10 месяцев года.