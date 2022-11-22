22 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Минцифры сформирует дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва

Минцифры России сформирует дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва для сотрудников ИТ-компаний и направит его в Минобороны, где будет принято окончательное решение.

"Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям", — сообщили в Минцифры.

Отмечается, что если организация не подала заявку, то необходимо сформировать список сотрудников, которые претендуют на отсрочку, подписать его электронной подписью и направить на почту в Минцифры. Заявки принимаются до 23:59 мск 23 ноября. В случае если список был подан, сотрудник соответствует критериям, но он не получил отсрочку, то сотрудник должен лично направить необходимую информацию: ФИО, название компании, фото повестки и др.

Напомним, правом на отсрочку смогли воспользоваться около 5 тыс. айтишников, вернуть из воинских частей удалось 65 ошибочно мобилизованных специалистов.

Теги: Минцифры, отсрочка, призыв, армия



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