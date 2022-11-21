Политизация энергетики может привести к дефициту ресурсов на рынке, - Новак

Вице-премьер Александр Новак полагает, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов на рынке, ценовой потолок на нефть РФ является именно таким актом.

"Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем", - цитирует РИА Новости заявление Новака журналистам, высказавшегося о возможном введении потолка цен на нефть РФ.

Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. В полную силу эмбарго начнет работать 5 декабря.