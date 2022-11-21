Захарова оценила предложение Помпео "оградить внуков от TikTok"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила слова бывшего госсекретаря США и экс-директора ЦРУ Майка Помпео, который призвал "оградить своих детей и внуков от TikTok, потому что он – шпионский инструмент по сбору информации для Компартии Китая".

"Помпео забыл добавить две важные вещи. Во-первых, американский сегмент TikTok куплен компанией из США. Во-вторых, все американские мессенджеры, цифровые платформы, видеохостинги и соцсети занимаются этим, практически и не скрывая", - написала Захарова.

При этом таких платформ намного больше, и делают они это уже не первое десятилетие.