В Дагестане проверят, "косят" ли от армии дети чиновников

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал детей чиновников, которые решили "откосить" от армии.

"Сегодня ознакомился со списком детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании. Налицо – попытка уклониться от срочной военной службы. Почему для одних служба в армии – обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши – нет?", - написал Меликов на своих страницах в соцсетях.

Он поручил вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову уточнить информацию по каждой фамилии в этом списке, чтобы понять, у кого есть объективные причины для отсрочки, предусмотренные законодательством, а у кого их нет.

"На ближайшей призывной комиссии рассмотрим этот вопрос детально. Чиновникам всех уровней напоминаю: если вы своих детей пытаетесь "отмазать" от армии, то вам нечего делать в органах власти. Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением", - написал Меликов.