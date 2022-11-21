Путин уполномочил Минобороны утверждать авиационные правила в стране

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав Минобороны в области регистрации аэродромов и правил полетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь оборонное ведомство будет утверждать федеральные авиационные правила. Речь идет о порядке регистрации воздушных судов, аэродромов, вертодромов. Правила эксплуатации аэродромов тоже будет утверждать Минобороны, как и правила строительства, реконструкции. Также Минобороны будет утверждать правила полетов.