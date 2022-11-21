В Челябинской области простились с погибшими в спецоперации мобилизованными жителями

В Кунашакском районе Челябинской области простились с погибшими в ходе спецоперации мобилизованными Вадимом Зубаировым и Фуатом Шарафутдиновым.

Как сообщил глава района Сибагатулла Аминов, они погибли при исполнении воинского долга.

"Наши земляки являлись ветеранами боевых действий, без колебаний, они отправились на защиту мирного населения освобожденных территорий от геноцида со стороны украинских националистов", - написал он на своей странице в соцсети.

Попрощаться с военнослужащими пришли сотни людей.