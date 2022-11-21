В Челябинской области добились отмены призыва ошибочно мобилизованного жителя региона

В Челябинской области добились отмены призыва по частичной мобилизации для жителя региона, который работает на металлургическом предприятии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

"Молодой человек работает на металлургическом предприятии, выполняет гособоронзаказ. Несмотря на имеющуюся бронь, его мобилизовали", - рассказал депутат ЗСО Виталий Пашин.

После депутатских запросов Военный комиссариат Челябинской области отменил решение районной комиссии о призыве. Сейчас ведется диалог с войсковой частью о возвращении южноуральца домой.