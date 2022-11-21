21 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге дети мобилизованных смогут бесплатно покататься на аттракционах в ТРЦ

Дети мобилизованных уральцев смогут бесплатно покататься на аттракционах в торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, такая адресная помощь семьям военнослужащих проводится в рамках акции #МыВместе. Развлекательные точки в крупных торговых центрах разных районов столицы Урала распахнут свои двери для детей, чьи отцы выполняют боевые задачи в рамках СВО.

Условия бесплатного посещения и график работы аттракционов в ТРЦ можно узнать на игровых площадках и на сайте акции.

Напомним, в этом году новогоднюю елку на Площади 1905 года в Екатеринбурге украсят игрушками, сделанными детьми мобилизованных. Темой главного ледового городка станет 300-летие уральской столицы.

Теги: дети, ТРЦ, мобилизованные, аттракционы, Екатеринбург



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