Путин утвердил новое бюджетное правило

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новое бюджетное правило.

Теперь на финансирование расходов бюджета можно будет направлять не более 8 трлн руб. нефтегазовых доходов в год. Это правило будет действовать в 2023-2025 годах, затем цифра будет индексироваться каждый год на 4%.

На 2023 и 2024 годы правило смягчено - разрешены более высокие расходы за счет нефтегазовой ренты, поэтому допускаются траты из Фонда национального благосостояния в размере 2,9 трлн руб. и 1,6 трлн руб. соответственно.