Минкульт "задним числом" отзывает прокатные удостоверения у фильмов с запрещенным контентом – Преподобная

Министерство культуры России ведет работы по отзыву уже выданных прокатных удостоверений у фильмов, где усматривается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Даже если такие фильмы сняты на частные деньги, заявила замминистра культуры Надежда Преподобная на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

Она сообщила, что государственное финансирование не будут получать проекты, в которых есть пропаганда нетрадиционных ценностей. Она исключила вариант, когда лента уже снята, и тут выясняется, что в ней есть запрещенный контент: "Мы видим от начала до конца, что там планируется [снимать]. Вся информация у нас есть". Это, правда, касается проектов с госучастием. Она согласилась, что на стадии изготовления влиять на содержание частных проектов Министерство не может, но не будет выдавать им прокатные удостоверения в случае несоответствия закону.