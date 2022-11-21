21 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Сити-менеджер Читы решил отправиться в зону СВО

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников заявил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции.

"Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков", - говорится в его заявлении в телеграм-канале.

В администрации подтвердили, что Сапожников ушел с поста.

Ранее сообщалось, что экс-глава Керчи Владимир Полдипенцев получил ранение в зоне СВО. Он ушел на фронт добровольцем и попал под обстрел в Херсонской области.

В марте глава Алапаевска Сайгид Билалов пытался отправиться на СВО вместе с сыновьями, однако семье чиновника в этом отказали. В сентябре Руслана Билалова - старшего сына градоначальника мобилизовали, вскоре он получил ранение в голову.

Теги: чита, сво, сапожников



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